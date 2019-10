Hanno patteggiato i due giovani accusati di aver aggredito a Diano Marina una guardia giurata, malmenandola e cercando di prendere all’uomo la pistola. Mattia Castelein, 19enne di San Bartolomeo al Mare, e Giovanni Gaglioti, 20enne di Diano Castello, sono stati condannati ad un anno e mezzo ciascuno, versando alla guardia giurata, come risarcimento parziale, 500 euro. L’uomo aveva riportato ferite che al Pronto Soccorso era state giudicata guaribili in 2 settimane, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

