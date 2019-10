commerciali. Bottino di circa 8.000€ in contanti.

Dopo gli episodi di furti commessi da minorenni tra fine settembre ed inizio ottobre, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha individuato e denunciato a piede libero altri minori attualmente indagati per furti e atti di vandalismo nella città di Ventimiglia.

Nella notte tra venerdì e sabato la Squadra Volante del Commissariato interveniva a seguito di segnalazione di movimenti sospetti intorno al Planet Caffè di via Aprosio comunicati alla Sala Operativa da un cittadino. Giunti sul posto gli operatori constatavano che ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso e rotto un vetro, avevano asportato il registratore di cassa. Nel corso della notte si verificano altri due episodi, presso il ristorante Koto ove venivano asportate alcune bevande e presso lo stabilimento balneare Sirena, entrambi in via Girolamo Rossi, ove i soggetti introdottisi si davano alla fuga non appena scattava l’allarme. Raccolte le denunce e visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, telecamere sia private che cittadine, i poliziotti,dopo mirati accertamenti, individuavano gli autori. Convocati presso gli uffici del Commissariato insieme ai genitori e agli Assistenti Sociali del Comune, i ragazzi, due 15enni e una ragazza di 14 anni, tutti e tre residenti a Ventimiglia, ammettevano gli addebiti loro contestati e venivano denunciati per furto in concorso.

Nella notte tra lunedì e martedì la pattuglia della Squadra Volante si recava in corso Genova a seguito di una segnalazione da parte di una guardia giurata. Sul posto gli agenti identificavano 6 ragazzi, alcuni dei quali già fermati nei giorni precedenti. Gli accertamenti ed i riscontri ottenuti anche dagli stessi ragazzi, sentiti individualmente dagli investigatori, consentivano di ricostruire la dinamica ed accertare 3 distinti episodi di furto avvenuti in esercizi commerciali siti in corso Genova (una lavanderia, un parrucchiere e un negozio straniero tipo “bazar”) che, secondo quanto dichiarato dai proprietari, avevano provocato un ammanco complessivo di circa 8.000€.

Nel corso della perquisizione effettuata, l’altro ieri mattinanell’abitazione di uno dei ragazzi veniva inoltre trovata sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di circa gr. 30, suddivisa in 6 bustine in cellophane, che a suo dire regalava agli amici.

Il giorno dopo il furto i ragazzi decidevano di prendersi un “giorno libero” che hanno trascorso a Nizza ove, da primi accertamenti, pare che abbiano speso circa 1000,00 euro in abbigliamento acquistato per uso personale della banda!

