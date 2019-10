Da lunedì 28 ottobre sino a fine novembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, la statale verso il Colle di Tenda sarà chiusa al traffico prima di Breil. Sono in programma lavori per installare reti anti caduta massi. Previste deviazioni obbligatorie attraverso il colle di Sospel, di lì di potrà deviare sino a Mentone. Al sabato ed alla domenica la statale 20 sarà aperta alla circolazione, esclusi i mezzi pesanti italiani oltre le 19 tonnellate di peso, come scrive “La Stampa”.

Correlati