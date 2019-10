L’altra notte a Sanremo a Villa Ormond i ladri hanno preso di mira le cucine della società sanremese “Ad Hoc” che si occupa di catering. Il bottino è costituito in prevalenza da apparecchiature industriali per la ristorazione per un valore totale di una decina di migliaia di euro. La Scientifica ieri è intervenuta per rilevare eventuale impronte digitali lasciati dai malviventi durante il furto, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

