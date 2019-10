In collaborazione con “Ottobre di Pace” i Martedì Letterari incontrano Antonio Marchesi, Past President di Amnesty International Italia. Sarà l’occasione il 29 ottobre alle ore 16.30 nel Teatro dell’Opera di riflettere su “I diritti Umani: L’ideale e la realtà”. L’incontro è inserito nel piano di Formazione dei Docenti e dei Giornalisti.

Il Professore Marchesi effettuerà una panoramica generale sulla situazione dei diritti umani nel mondo, soffermandosi sulla loro origine dopo la seconda guerra mondiale. Analizzerà i primi processi per crimini internazionali e infine puntualizzerà i limiti dell’adeguamento italiano al sistema internazionale.

Antonio Marchesi (Roma, 1958) è un giurista e filosofo del diritto italiano.

Insegna diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo e nella Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma. È inoltre parte del corpo docente per la SIOI. È stato presidente della sezione italiana di Amnesty International sino all’aprile 2019 e consulente del Segretariato internazionale dell’organizzazione. Ha collaborato con il Consiglio d’Europa, la Commissione europea e diverse organizzazioni non governative italiane e internazionali.

