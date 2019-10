La LND ha ufficializzato, intanto, la data del recupero contro il Borgosesia, gara valida per l’ottava giornata di campionato rinviata per l’allerta meteo Arancione. L’incontro con i granata si giocherà mercoledì prossimo 30 ottobre 2019 allo stadio Comunale di Sanremo. L’orario è da definire.

Domani pomeriggio la Sanremese, in base alle condizioni meteorologiche, si allenerà a Taggia o di nuovo a Santo Stefano. Sabato mattina è prevista la rifinitura, presumibilmente a Pian di Poma.

Hanno lavorato a parte Lo Bosco, Manes e Pellicanó, ma soltanto l’attaccante siciliano dovrebbe essere indisponibile per la gara di domenica a Casale.

Questo pomeriggio la Sanremese si è allenata sul sintetico di Santo Stefano al Mare. Dopo alcuni esercizi di riscaldamento, i biancoazzurri hanno giocato un’amichevole in famiglia. Durante il test infrasettimanale (due tempi da 30 minuti ciascuno) Nicola Ascoli ha utilizzato tutta la rosa a sua disposizione e alcuni elementi della Juniores di Marco Prunecchi e Mauro Falcone.

