Sanremese-Borgosesia, gara valida per l’ottava giornata di campionato di serie D, rinviata a causa dell’allerta meteo Arancione, sarà recuperata mercoledì 30 ottobre allo stadio Comunale di Sanremo. L’orario è da definire.

La gara valida per l’ottava giornata di campionato di serie D, rinviata a causa dell’allerta meteo Arancione