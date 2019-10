In tutta la Liguria a partire dalla mezzanotte è scattato l’allerta arancione. Sinora c’è stata pioggia diffusa su tutta la Regione, ma non c’è stato nessun temporale intenso nella notte . “Dalla Corsica si stanno generando celle temporalesche che risalgono il Mar Ligure e si stanno scaricando in mare. Potrebbero sciogliersi o disgregarsi prima di arrivare sulla costa oppure potrebbero rinvigorirsi e dare luogo a precipitazioni molto intense” afferm Federico Grasso, di Arpal.

Correlati