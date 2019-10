Ad Imperia la Digos sta indagando sul caso delle frasi e dei disegni satanici con cui sono stati imbrattati muri e banchi della scuola materna dei Piani. Tra le ipotesi che sia stato un atto di teppismo fine a se stesso o un dispetto nei confronti di qualcuno all’interno della scuola. Ma gli inquirenti non scartano del tutto la pista che porta ad un gruppo di seguaci dell’occulto e del diavolo, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta