Domenica 27 ottobre si camminerà in silenzio con l’Associazione Monesi Young per godere del foliage del bosco, nel suo cambio d’abito autunnale. Un’occasione per creare una connessione con la natura, ascoltare i propri passi, liberare i sensi.

Si effettuerà un’escursione ad anello all’interno della Foresta di Gerbonte, una delle foreste demaniali più importanti della Regione Liguria, che espone una grande faggeta e un lariceto secolare, nel cuore del Parco delle Alpi Liguri.

Ritrovo: ore 9 al Rifugio di Realdo

Lunghezza: 10 km – Durata: 5 ore + soste – Dislivello: 600 metri – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: contributo spese organizzative €10,00 (gratis per gli under 18). Evento riservato ai soci Monesi Young. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti oppure in loco (non compreso nella quota di partecipazione). Minimo 5 partecipanti.

Info e prenotazioni: Giampiero De Zanet – Tel. 339 1183146