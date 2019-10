Correlati

La nostra Amministrazione, seppur con i pochi fondi a disposizione e con carenza di personale, sta cercando di sopperire a tutte le problematiche che si pongono di volta in volta, agendo anche in prima persona attraverso gli Amministratori che, con varie giornate di volontariato (quindi tempo sottratto alle famiglie ed al proprio lavoro), si adoperano per la cosa pubblica. Per quanto riguarda il Cimitero comunale, si fa presente che la chiusura degli ingressi in orario notturnoè stata richiesta da numerosi concittadini, esasperati da una serie di piccoli furti, atti vandalici e dal ritrovamento all’interno del campo santo di deiezioni umane e canine. Anche per questo è stata recentemente acquistata ed installata una telecamera di sicurezza volta a scoraggiare i malintenzionati; sono state inoltre posizionate due batterie di porta annaffiatoi a gettone. Si precisa che il cimitero attualmente dispone di tre accessi, di cui al momento solo uno dotato di apertura e chiusura automatica.Di conseguenza, data la mancanza di un custode preposto, si è optato obbligatoriamente per la chiusura dei due ingressi dotati di rampe, in quanto incustoditi.Si é però provveduto ad indicare con appositi cartelli segnalatorila momentanea problematica chiarendo che, per ogni bisogno legato al superamento delle barriere architettoniche, l’Amministrazione è disponibile, durante gli orari in cui il cimitero è accessibile, ad aprire su richiesta i suddetti cancelli, cosa peraltro già avvenuta diverse volte e molto apprezzata da anziani e portatori di handicap. L’Amministrazione, da sempre molto sensibile a queste tematiche, ha già da tempo elaborato un progetto in merito, ed in convenzione con il Tennis Club Dolceacqua andrà a realizzare un nuovo parcheggio posto sul retro del Cimitero, il quale, tramite un collegamento diretto, abbatterà ulteriormente ogni barriera architettonica.Verranno inoltre predisposti alcuni posti auto riservati ai diversamente abili; infine, è già in essere (come da convenzione urbanistica) l’utilizzo gratuito per i fruitori del cimitero dei servizi igienici del Tennis Club limitrofo.Per concludere, un AVVISO: come già da tempo programmato, in occasione della commemorazione dei defunti, dal 25/10 al 2/11 l’accesso al cimitero sarà eccezionalmente garantito tramite tutti e tre i cancelli in base all’orario invernale (7:30/17:30) con apertura e chiusura disposte volontariamente dagli amministratori.