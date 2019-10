È stato condannato a otto anni Osas Okundaye, il ‘santone’ di 34 anni accusato per la morte del neonato ad aprile a Genova Quezzi dopo una circoncisione fatta in casa. Condannate anche la mamma e la nonna del bimbo, entrambe a 5 anni e 4 mesi. Le due donne avevano contattato Okundaye su Facebook. L’uomo si era fatto pagare 50 euro e con generi alimentari e aveva praticato la circoncisione con una lametta da barba. Capendo che il piccolo era in pericolo aveva cercato di fuggire verso la Francia ed era stato arrestato dalla mobile a Ventimiglia.

