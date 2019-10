Il 18 ottobre a Ventimiglia è stato rinnovato il Direttivo del comitato di quartiere Magliocca-Gallardi. I componenti a seguito delle nomine per ogni zona sono le seguenti: sig.ra Rosy Morreale (rappresentante zona S. Lorenzo e con funzioni di segretaria); Sig. Michelangelo Gallizzi (rappresentante delegato Case Gallardi); Sig. Domenico Galiera (rappresentante zona Via Gallardi); Dott. Sergio Pallanca ( rappresentante delegato zona S. Bernardo e Seglia); Sig. Lorenzo Palmero (rappresentante delegato zona Case Boi); Sig. Nico Cannizzaro (rappresentante delegato zona Pedaigo e Via Forte S.Paolo); sig.ra Paola Truffelli (rappresentante zona Frati Maristi); Sig. Agostino Modesti (rappresentante delegato zona Via due Camini); Sig. Vincenzo Condina (rappresentante zona Via S. Anna).

All’unanimità i rappresentanti di zona hanno deliberano per la presidenza del direttivo del comitato all’Avvocato Davide Condrò, che è stato dunque riconfermato, e per la vicepresidenza al Dottor Sergio Pallanca.

Ai sensi dell’art. 3 dello statuto il comitato “è un organismo senza scopo di lucro, indipendente, democratico, apartitico e aconfessionale che rappresenta i cittadini che abitano nel quartiere e quelli che vi svolgono attività. Inoltre, ha per scopo: 1) la salvaguardia e il monitoraggio degli aspetti urbanistici, igienici ed ambientali del quartiere;2) la promozione delle iniziative volte a migliorare lo sviluppo culturale, l’integrazione sociale, i trasporti pubblici e la salute degli abitanti; 3) l’osservazione e il monitoraggio della viabilità del quartiere; 4) promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita e a preservare i diritti dei cittadini”.

Il comitato collabora e ha collaborato fattivamente con tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo ponendosi come mero obiettivo quello di contribuire a migliorare la vivibilità delle zone rappresentate. I componenti, infatti, che svolgono con dedizione il loro operato a titolo sociale e di volontariato, si impegnano a fare da portavoce agli enti competenti per ogni segnalazione ricevuta dai cittadini.

Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre analizzati gli interventi realizzati nell’ultimo quinquennio e quelli che necessariamente e con urgenza dovranno essere realizzati a breve termine nell’interesse e per la sicurezza della cittadinanza.

A breve verrà predisposta una lettera all’amministrazione comunale per richiedere la risoluzione delle problematiche irrisolte negli ultimi anni. Verrà stilato un elenco con le priorità a cui l’amministrazione dovrà porgere l’attenzione. Inoltre verrà richiesto un incontro in comune con il Sindaco, Vicensindaco e Assessore alle frazioni e ai lavori pubblici proprio per discutere a tal fine e comprendere le intenzioni a porvi rimedio. Seguirà l’organizzazione di un incontro pubblico nella primavera 2020 – deliberate le finanze stanziate per le frazioni – affinché la cittadinanza possa direttamente esporre le proprie esigenze.

In ogni caso è’ possibile per chiunque, in ogni tempo, inviare una mail all’indirizzo comitatomaglioccagal@libero.it, un messaggio privato sulla pagina facebook del comitato o contattare direttamente i delegati di zona consiglieri al fine di provvedere alle opportune segnalazioni.

“E’ importante portare avanti il lavoro svolto in questi anni e ringrazio i consiglieri per la fiducia riposta nella mia persona con l’auspicio che venga garantita una maggiore attenzione per le frazioni” così il sottoscritto presidente Avv. Davide Condrò ha dichiarato al termine dell’assemblea.

Il consiglio direttivo, il Presidente

AVVOCATO DAVIDE CONDRO’