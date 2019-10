Il Sindaco, in relazione allo stato di allerta arancione, a partire dalle ore 00.01 alle 14.59 del 24/10/2019 e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni metereologici, ordina le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

Il Comune di Imperia comunica che, in relazione allo stato di allerta arancione, il sindaco Claudio Scajola ha disposto per domani, 24 ottobre 2019, la chiusura di uffici pubblici e scuole a Imperia.