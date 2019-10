A Nizza una donna dopo aver noleggiato una bici tramite il “Blue Bike Service” nei pressi della stazione ferroviaria di Thiers, ha trovato nel cestino … un pesce morto. Mentre si stava preparando a mettere la sua borsa nel cestino, la donna ha trovato un grongo, probabilmente un bottino da pesca dimenticato, visto il taglio presente nella testa del pesce. La carne grassa del grongo (che in certi casi può superare due metri e cento chili) è apprezzato dagli amanti del pesce, come riporta “Nice Matin”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta