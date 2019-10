«Oggi, presso il Tribunale di Genova, vi è stata l’udienza introduttiva della Causa di lavoro contro la ZIM, una società di shipping israeliana che ha visto la rincorrente Sig.ra Aleksandra Matikj poter esporre quello che è stato il suo calvario durante gli ultimi sette anni da quando è stata deliberatamente ed illegittimamente licenziata e dove nel 2012 ha lavorato come contabile» – spiega l’Avvocato della parte lesa Simone Bertuccio – «La Giudice, che ha ascoltato molto attentamente le esposizioni delle parti, ha rinviato la causa al 9 di dicembre per l’interrogatorio libero della rincorrente e della controparte legale rappresentante della ZIM. In tale sede sono stati chiesti danni quantificati in complessivi euro 500mila per tutto il pregiudizio patito della Sig.ra Matikj che è stata vittima a tutti gli effetti, maltrattata per mesi perché migrante e perché aveva rifiutato le pesanti avances in cambio del contratto di lavoro. Da allora, un crescente accanimento nei suoi confronti le ha rovinato l’esistenza. Attendiamo giustizia.»

«Quello che mi dispiace è che le conseguenze sono ricadute anche sulla mia famiglia» – commenta Aleksandra – «la mia vita si è fermata quando mi calunniarono quel 1° marzo 2013 con ben sette capi di accusa gravissimi: il Pubblico Ministero aveva proposto contro di me anni 8 (otto) di pena massima e la galera ma fortunatamente avevo alcune mail dell’ufficio di alcune corrispondenze che il mio Legale aveva presentato soltanto dopo l’interrogatorio del Dirigente e dei Dipendenti della ZIM. Ed è proprio durante quell’interrogatorio, messi di fronte alla verità, che il Pubblico Ministero si era alzato dicendo: “Però non è come hanno raccontato, è la Sig.ra Matikj la vittima”. Ricordo ancora la perplessità sul suo volto. Alla fine da tutte quelle ingiuste accuse, mi era rimasta soltanto una semplice diffamazione che la Cassazione ha confermato ma confidando nelle mie ragioni e nella mia difesa, presenterò a breve il Ricorso per chiedere la Revisione del processo in quanto la Persona diffamata sono sempre stata io. Nel frattempo, abbiamo ufficialmente denunciato i Dipendenti della ZIM per il reato di false testimonianze e per gli altri reati di cui dovranno rispondere. Come sempre, consiglio a tutte le Donne di difendersi e di denunciare. Perché, purtroppo, al giorno d’oggi, capita un po’ troppo spesso che soprattutto davanti ai rifiuti, le Donne possano diventare poi le vittime di atteggiamenti pericolosi e vessatori.»