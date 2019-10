A Imperia nella scuola per l’infanzia dei Piani ignoti hanno imbrattato la lavagna elettronica e i banchi con simboli blasfemi, una svastica e frasi inneggianti al diavolo. In un banco hanno appoggiato un rosario, scrivendo la frase: “Bambini, Satana vi ama”. Ieri la scuola è rimasta chiusa per un’ora per i rilievi degli agenti della Scientifica, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

