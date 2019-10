Polemiche a Imperia per una foto di Mussolini sul vetro di un camion di una ditta che lavora per il Comune nel rifacimento della galleria in via Gastaldi. “Imperia, insignita nel 1980 dal presidente della Repubblica Sandro Pertini della medaglia d’oro al Valor Militare per la lotta di Liberazione dal nazifascismo merita questo? Il camion è in via Felice Cascione, medico combattente per la Libertà, medaglia d’oro al Valor Militare – scrive Alberto Gabrielli per Potere al Popolo e Rifondazione – Il Comune deve intervenire e revocare l’appalto alla ditta esecutrice per apologia di fascismo”.

