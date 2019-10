Nel 2021 sarà pronta la nuova pista ciclabile di Imperia. Ieri in Municipio si è tenuto un incontro con gli altri Comuni coinvolti, Regione e Ferrovie. A novembre inizieranno i lavori per eliminare i binari dalla vecchia linea ferroviaria. A dicembre partirà la posa in opera della nuova condotta del Roja sotto il tracciato della ciclabile. A gennaio via ai lavori della ciclabile, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

