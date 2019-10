A Genova Quarto un furgone ha sfondato il guardrail in via V Maggio, finendo sugli scogli sottostanti dopo un volo di alcuni metri. Due passeggeri sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino. Il conducente, poi portato al Galliera, avrebbe provato ad andarsene a piedi dal luogo dell’incidente, ma è stato fermato dalla Polizia Municipale. Tutti e tre avrebbero avuto un tasso alcolemico oltre i limiti.

