A 7 mesi dalle elezioni regionali, anche in provincia di Imperia ci si muove su possibili candidature. Un primo nome viene ora lanciato, dall’associazione “Prospettive”, casa dei moderati nata nel 2018. E’ quello di Alessandro Il Grande, presidente del Consiglio comunale e più votato sia alle ultime comunali (903 preferenze). Un altro nome che circola è quello di Eugenio Nocita, ex assessore e ora consigliere comunale di “Sanremo al Centro”, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati