Il caso cassonetti sta facendo discutere a Dolceacqua tanto è che l”opposizione ha presentato nei giorni scorsi un esposto alla Azienda Sanitari a Locale ecco il suo contenuto Il giorno 12/10/2019 alle ore 16:19, ha scritto: Buongiorno Con la presente i consiglieri di minoranza della lista civica AVANTI DOLCEACQUADel Comune di DolceacquaCassini igorLombardo barbaraGiulio Bortolomai Dopo diverse segnalazioni ricevute, e dopo vari incontri in comune con la maggioranza con esiti non positiviVorremo segnalare una situazione di degrado e di disagio che si presenta quotidianamente davanti alle scuole elementari medie e asilo del Comune di Dolceacqua Dove lo scorso anno sono stati spostasti i cassonetti dei rifiuti proprio davanti all entrata della scuola, oltre che a togliere due posti auto per invalidiIl problema principale sta nell’ enorme quantità di rifiuti che si accumula nei cassonetti e molto spesso anche al di fuori di essi, tutto questo proprio di fronte alle scuole elementari: una situazione che non di rado porta ad emanazione di cattivi odori e precarie situazioni igieniche proprio a pochi passi dal plesso scolastico, dove durante il giorno si possono notare numerosi topi. Vige anche spesso la brutta abitudine di abbandonare rifiuti direttamente nella sede stradale, il che non fa che aumentare il disagio patito soprattutto dai passanti e dagli alunni della scuola che con il bel tempo molto spesso si trovano nelle ore della ricreazione vicino ai cassonetti strapieni o ai sacchi della spazzatura abbandonati per strada.IL posizionamento di quei cassonetti è compatibile con la vicinanza di una scuola?! Sorprende anche che le autorità scolastiche non abbiano intrapreso alcuna azione a tutela della salute degli stessi studenti. sperando in un vostro sopralluogoCordiali saluti i consiglieri