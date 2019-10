A Saint-Raphael, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, un uomo è asserragliato da stamani alle 8 nel Museo archeologico. La facciata del centro culturale è stata imbrattata da minacciose scritte in arabo, tra cui “Il museo diventerà un inferno”. Il museo è stato circondato dalla Polizia e dalle teste di cuoio francesi. A dare l’allarme sulla presenza dell’uomo, che non dialoga con le forze dell’ordine, è stata una dipendente, arrivata sul posto per prendere servizio.

Correlati