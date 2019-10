Seconda una statistica dell’Inail in Liguria nel 2018 sono aumentati i morti sul lavoro, anche a causa del crollo del ponte Morandi, un andamento costante degli infortuni e delle malattie professionali. Le morti sono passate da 38, nel 2017, a 45 nel 2018 ma il dato in aumento è influenzato dal crollo del ponte. La provincia a più alta incidenza resta quella di Genova, che conta oltre la metà degli infortuni, Imperia ha l’incidenza minore. Stabile il numero degli infortuni denunciati, poco più di 20 mila. Il comparto più pericoloso resta quello dell’edilizia anche se emergono altri comparti, come la logistica.

