Nella giornata di domenica a Ventimiglia la Squadra Volante del Commissariato ha arrestato uno straniero, per violazione della normativa sul regolare ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato. Il 19enne, originario della Libia, era rientrato illegalmente in Italia a seguito di espulsione dal territorio disposta dal Questore di Udine. Il giovane è stato individuato dai poliziotti impegnati costantemente nella gestione dei flussi migratori e della presenza migranti in città.

Correlati