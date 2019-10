Sabato 2 novembre dalle 19 presso il bar Jado’ in Via Colonnello Aprosio

282 a Vallecrosia, in occasione del 2° anno di fondazione di ACEB, verrà

organizzata un’apericena a favore dell’associazione.

Posti limitati (MAX 35 PERSONE).

Info: Tel 392 551 91 85 – 345 85 17 448 www.ace-ets.com/eventi.

Il ricavato della serata andrà interamente al vincitore del bando 2019.

MENU:

Accoglienza con sangria a seguire altra bevuta;

Pizza;

Lasagna gorgonzola e zucca;

Tramezzini;

Crostini al pomodoro;

Mini croissant salati.

€15 a persona (€5 contributo ACEB)