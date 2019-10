Nel tardo pomeriggio dello scorso fine settimana un uomo di circa 40 anni si aggirava sul “solettone”, in Piazza Colombo a Sanremo, quando è stato avvicinato da alcuni giovani che gli offrivano l’acquisto di droga, in particolare cocaina e hashish.

L’uomo, dopo alcune titubanze, ha accettato di comprare la sostanza stupefacente ed ha consegnato ai ragazzi la somma di 25€.

Questi ultimi gli hanno fornito un pacchetto incellophanato, che subito l’uomo ha scartato avvedendosi che gli era stata consegnata una pietra.

Il truffato ha inveito immediatamente contro i ragazzi e questi, in risposta, lo hanno aggredito con violenza, spintonandolo con pugni e, una volta a terra, sferrandogli numerosi calci all’altezza del volto. Solo alla vista del sangue gli aggressori hanno desistito e l’uomo, che nella colluttazione aveva perso il cellulare, il portafogli e tutti i suoi averi, è riuscito a scappare e chiedere aiuto.

Sono giunti sul posto un’ambulanza e un equipaggio della Squadra Volante. I ragazzi si erano già dileguati, mentre la persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata dimessa in tarda serata riportando un’abrasione corneale e diversi ematomi.

Gli operatori si sono attivati immediatamente al fine di ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare gli autori. Con un’attività investigativa lampo hanno acquisito dichiarazioni di testimoni e visionato le immagini e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza cittadina, risalendo in poco tempo agli aggressori, identificati in due giovani di 19 e 17 anni, entrambi di Sanremo.

Raggiunti presso le loro abitazioni, il minorenne presentava ancora segni sulle mani dovuti alla colluttazione e gli abiti sporchi di sangue; all’interno di una delle due case è stata rinvenuta anche della sostanza stupefacente, posta sotto sequestro.

I due sanremesi, che nonostante la giovane età annoverano già diversi pregiudizi di polizia, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate in concorso.

