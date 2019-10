I Servizi Demografici del Comune di Sanremo informano che, per motivi tecnici, l’ufficio di raccolta dedicato al censimento permanente della popolazione individuato al piano terra di Villa Zirio (corso Cavallotti 51), il sabato rimane chiuso.

