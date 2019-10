La Regione Liguria ha stanziato contributi pari a 80.000 euro destinati agli Enti nazionali che perseguono, a livello regionale, la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e delle persone portatrici di handicap.

In Liguria, infatti, operano numerose Associazioni di carattere nazionale che realizzano, da oltre un decennio, attività a favore di individui con disabilità e portatori di particolari fragilità.

Queste Associazioni si collocano all’interno della rete dei servizi alla persona, e in particolare offrono alle categorie assistite:

• segretariato sociale e informazione;

• consulenza ai propri iscritti che presentano specifiche necessità in ordine alla propria condizione di bisogno;

• educazione motoria;

• attività di socializzazione varie;

• attività informatica.

Per tali scopi questi Enti hanno presentato progetti a rilevanza regionale, il cui importo complessivo ammonta a 249.000 euro: la Regione ha deciso di sostenere tutti i progetti presentati nella logica del principio di sussidiarietà, riconoscendo a titolo compensativo la somma di 80.000 euro per le attività previste nel corso del 2019.

L’importo assegnato sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

• 64.000 euro (pari all’80% del contributo) per consentire l’avvio dei progetti;

• 16.000 euro (pari al 20% del contributo) a presentazione di una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.

