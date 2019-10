In Costa Azzurra, a Saint-Laurent-du-Var, un uomo e suo figlio, di 55 e 17 anni, originari di Antibes, sono stati sorpresi in un giardino a rubare fichi d’India. Il padrone del giardino, che stava innaffiando le proprie piante, ha chiesto ai due ladri di restituire i frutti, ma i due per tutta risposta sono fuggiti in auto. L’uomo ha subiti telefonato alla Polizia e poco dopo padre e figlio, in possesso di due cassette piene di fichi d’India, sono stati intercettati dalla Polizia Municipale, I frutti sono stati restituiti al proprietario che ha presentato un reclamo per rapina, come riporta “Nice Matin”.

