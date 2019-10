Tre persone sono disperse in provincia di Alessandria, colpito da un’ondata di maltempo. Sono due anziani a Mornese, comune nell’alto Monferrato, e di un tassista nella zona di Arquata Scrivia. Partito ieri sera da Genova, per condurre un rappresentante inglese in un golf club di Serravalle, sarebbe stato travolto dall’acqua dei rii esondati nella zona.

Correlati