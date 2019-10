Sotto un sole tutt’altro che autunnale la Sanremese, questo pomeriggio, ha ripreso la preparazione sul sintetico di Pian di Poma.

Gruppo al gran completo agli ordini dello staff tecnico e del mister Nicola Ascoli. Solo Loreto Lo Bosco continua a lavorare a parte: l’attaccante è in ripresa dopo l’infortunio muscolare e verrà monitorato tutta la settimana per stabilire la data del possibile rientro in squadra. Di sicuro il calciatore siciliano non sarà disponibile per la trasferta di domenica a Casale.

I biancoazzurri hanno svolto un allenamento proficuo: dopo una fase intensa di attivazione muscolare (con l’organico diviso in due gruppi), e una serie di ripetute, i giocatori hanno svolto alcuni esercizi tattici di attacco e difesa. La seduta si è chiusa con una partitella a campo ridotto molto combattuta e tirata fino all’ultimo, vinta di misura dalla squadra che indossava la pettorina gialla.

Ai bordi del campo hanno seguito con attenzione l’allenamento il Direttore Generale Pino Fava e il collaboratore dell’area tecnica Valentino Papa.

Domani mattina alle 11 la Sanremese si allenerà a Taggia. Nelle prossime ore si conoscerà la data del recupero con il Borgosesia.