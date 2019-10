La squadra mobile di Imperia ha requisito la documentazione bancaria ha requisito la documentazione bancaria dell’ottantenne di Imperia che era vessato da due badanti, madre e figlia. L’uomo, non autosufficiente, residente in un alloggio popolare a Castelvecchio, stando alle accuse, sarebbe stato malmenato, insultato e privato dei risparmi dalle vicine di casa Amelia Russo e Vincenza Piccinini. Le accuse sono di maltrattamenti gravi, ma potrebbero spuntare nuovi reati connessi ad indagini bancarie, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

