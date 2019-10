La regista Cordula Kablitz-Post traccia a ritroso il percorso di questa intellettuale tedesca e icona del femminismo, che ispirò uomini illustri, suscitandone e frustrandone il desiderio. Il film è del 2016, ma in Italia esce solo ora.

Per 2 film (Yesterday e Rider) la proiezione delle 18 del martedì è in lingua originale.

Exit2019 corrisponde alla situazione attuale dell’Associazione, costretta ad uscire dal locale nel quale aveva lavorato fino ad ora per approdare altrove, e per questo ringraziamo Augusto Venchi, esercente attento e competente, che ci dà la possibilità di offrire al nostro pubblico, ma probabilmente ad un pubblico ancora più vasto, una scelta di film di qualità.

Nel periodo dedicato ai lavori nel Cinema Cristallo, e cioè fino al 2 gennaio 2020 (data in cui la Parrocchia si è impegnata a riaprire i locali) si svolgerà la Rassegna, Exit2019 costituita da 8 film, nelle giornate del martedì e del mercoledì, a partire dal prossimo martedì 22 ottobre.

Poiché il Cinema Cristallo non ha ancora riaperto i battenti, abbiamo pensato di non interrompere il dialogo con i nostri soci, con gli amici e con gli spettatori abituali del Cristallo creando un’intesa con il proprietario dei Cinema Olimpia e Zeni di Bordighera.