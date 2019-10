“Il maltempo ieri ha colpito duramente Rossiglione e Campo Ligure: apprendiamo con sconforto che ha creato enormi danni tra allagamenti, smottamenti e frane. La situazione è davvero molto delicata: 500 cittadini sono isolati e 30 sfollati. Il M5S è vicino alle persone colpite, a tutti i volontari, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e della Protezione civile e le amministrazioni locali che in queste ore hanno dato e stanno dando il massimo. Come Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria, nei prossimi giorni (ma non oggi, per non intralciare il prezioso lavoro dei soccorritori) faremo un sopralluogo nelle zone colpite, per verificare che tutto proceda con celerità per ripristinare la normalità a Rossiglione e Campo Ligure”. È quanto dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore in merito all’evento meteo che ieri ha duramente colpito la Valle Stura. Salvatore infine ricorda: “Apprendiamo con dolore che il maltempo ha causato vittime: disperso, è stato trovato purtroppo morto il tassista che era partito dall’aeroporto di Genova. Ai suoi cari porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

