A Ceriana un 55enne di Imperia, dipendente de “La Vigile” nei mesi scorsi, mentre era al lavoro, era stato preso a pugni da due camionisti di Sanremo. Tutto era legato a questioni di viabilità perché pare che il vigilante si fosse lamentato per il fatto che un camion impediva l’accesso all’auto di servizio. I due aggressori sono indagati per lesioni (il vigilante al Pronto Soccorso era stato giudicato guaribile in 10 giorni) e minacce, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

