Nello smottamento che si è verificato per il maltempo stanotte a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova, i vigili del fuoco sono intervenuti anche per salvare una famiglia, la cui casa è stata travolta da una frana. I pompieri hanno sfondato il portone di ingresso e fatto uscire padre, madre, due figli piccoli, la nonna e un’altra donna, oltre al cagnolino.

