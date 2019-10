Ospedaletti : Ventrice (Gianatempo), Mamone, Negro An. (Sturaro), Ambesi (Boeri), Alberti, Fici, Allegro (Cassini V.), Schillaci, Aretuso, Alasia, Foti (Cassini S.)

Il test si è concluso sul 3-0 per gli orange con le reti di Matteo Aretuso e Roberto Fici nel primo tempo e del classe 2003 Stefano Cassini nella ripresa.