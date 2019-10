Durante l’ultimo viaggio di monitoraggio, tra il 19 e il 20 ottobre, sulle navi Gialle della Corsica Sardinia Ferries, sulla tratta Savona-Nizza-Bastia, i ricercatori di Fondazione Cima hanno avvistato 18 balenottere. Numeri che di solito si registrano in estate nel Santuario Pelagos e in condizioni climatiche ottimali. In quasi tutti i casi sono stati avvistamenti singoli, tranne uno di gruppo formato da tre individui. “Nello scorso weekend le balenottere sono state una presenza costante, non occasionale, lungo tutta la traversata” spiega Paola Tepsich, ricercatrice di Fondazione Cima.

Correlati