Seconda escursione dell’Autunno in Malga proposto dal CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Brigì.

Domenica 27 ottobre l’escursione si svolgerà in Alta Val Tanaro sulla famosa Balconata di Ormea per godere appieno della natura durante il suo più colorato cambiamento. Oltre all’escursione ci sarà anche una pausa ristoro presso il Rifugio Chionea che ci farà gustare la tipica Merenda Sinoira: vera e propria merenda sostanziosa consumata dai contadini al ritorno dai campi, in attesa della cena. Oggi viene servita come omaggio all’antica tradizione contadina della zona, sotto forma di aperitivo spezzafame.

Ritrovo: 09:00 ad Aimoni, piazzale Albergo Payarin (Comune di Ormea, lungo la deviazione dalla SS 28 per Quarzina – ca. 30 minuti dopo il Colle di Nava)

Itinerario: Aimoni – Chiesa di San Giovanni – Chioraira – Chionea.

Durata: giornata intera, rientro previsto intorno alle ore 15:00 con trasferimento da Chionea ad Aimoni con Malgabus.

Dislivello: + 400 metri

Distanza: 8 km

I CONSIGLI DELLA GUIDA: Data la durata dell’escursione la guida consiglia di portare con sè degli snack per per sopperire al consumo energetico. Inoltre, trattandosi si un’escursione in alta montagna è consigliato abbigliamento a strati moderatamente caldo. Data l’abbondanza delle piogge dei giorni scorsi è consigliato indossare scarponcini da montagna possibilmente impermeabili.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE per la stagione 2018) MERENDA SENOIRA – piccolo pasto tipico dell’Alta Val Tanaro 15€ (prenotazione obbligatoria).

Per informazioni contattate:

0183 38.48.9

338 30.45.512

iat@mendatica.com

E’ consigliata la prenotazione