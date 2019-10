Fabrizio Torre, autista 52enne, partito ieri dall’aeroporto di Genova per trasportare un rappresentante inglese che per lavoro si doveva recare in un golf club, è morto travolto da un’onda di acqua e fango a Capriata d’Orba, in provincia di Alessandria. “C’è acqua dappertutto” ha detto Torre nell’ultima telefonata ai titolari dell’azienda per cui lavorava, la Regiardo & Speroni.



