Un evento imperdibile per i professionisti del tatuaggio: CNA Imperia, in collaborazione con Must Tattoo Line, organizza a Sanremo un workshop teorico e pratico sul tatuaggio l’11 e il 12 novembre prossimi.

In cattedra salirà il Guinness World record Alle Tattoo Limidi Edition (Guinness World Record Alle Tattoo), che affiancherà i tatuatori in un percorso teorico e pratico su modelli.

Alessandro Bonacorsi, meglio conosciuto come Alle Tattoo, è entrato nel Guinness dei primati con numerosi record per le sessioni di tatuaggi più lunghe al mondo: l’ultima, con un tatuaggio no-stop realizzato in sessanta ore, è stata seguita da duemila persone, che hanno fatto capolino nello studio di Limidi, e oltre due milioni sui social, un evento il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza.

Il corso di approfondimento sulla gestione dello Studio Tattoo e sulla tecnica del tatuaggio si tiene presso la sede di CNA in Via Bartolomeo Asquasciati 12 a Sanremo, a 50 mt dal Teatro Ariston: l’appuntamento rappresenta una importante occasione non solo per crescere professionalmente insieme ad Alle Tattoo, ma anche un momento di confronto con i colleghi e con lo staff di Must Tattoo Line e di CNA Imperia.

Questo il programma delle due giornate

Lunedì 11 Novembre

Ore 10:00

Presentazione ed introduzione al corso.

Ore 10:30

TEORIA

La gestione professionale di uno Studio Tattoo

L’accoglienza del cliente

La gestione del gruppo di lavoro

Gli adempimenti contabili e fiscali, le legislazioni locali e nazionali, il ruolo dell’associazione di categoria

La comunicazione all’interno dello Studio ed all’esterno, l’importanza dei social network per aumentare la brand reputation. Esempi pratici. L’esperienza di AlleTattoo.

Ore 13:00 – 14:00 Lunch Break con CNA

Ore 14:00

PRATICA

La preparazione della postazione per ottimizzare il lavoro

La preparazione della postazione nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e della salute del cliente

L’importanza degli strumenti corretti per realizzare un tatuaggio professionale (scelta della macchinetta, degli aghi, dei colori ed altro materiale di lavoro)

L’importanza dei prodotti cosmetici durante la realizzazione del tatuaggio per garantire una pelle sana, facilitare il lavoro, valorizzare il tatuaggio

Tatuatore o consulente?

Martedì 12 Novembre

Ore 10:00

PRATICA

Preparazione disegno e stencil;

Preparazione postazione Tattoo.

Ore 13:00 – 14:00 Lunch Break con CNA

Ore 14:00 Workshop con modelli

Stile Avantgarde

Stile Watercolor

Stile Maori

Ore 18.15-18.30 Consegna Attestati di partecipazione ed omaggi riservati

Grazie all’incontro con i tecnici di Must Tattoo Line, partner CNA per il percorso, e l’indispensabile supporto dell’artista tatuatore Alle Tattoo, sarà possibile approfondire le più innovative tecniche di tatuaggio e lo studio dei prodotti ed accorgimenti per una resa ottimale del soggetto sulla pelle.

Il segreto di un tatuaggio bello è infatti una pelle sana. Non basta applicare uno o più prodotti per avere buoni risultati: la sequenza e il metodo di trattamento devono adattarsi alle diverse condizioni che si presentano, ogni tatuaggio e ogni pelle hanno caratteristiche proprie.

Non solo.

L’immagine dello Studio, l’accoglienza, la gestione dell’attesa, l’ascolto delle esigenze del cliente e l’erogazione del servizio: in tutte queste fasi si “comunica” la professionalità ed è fondamentale saper adottare l’approccio corretto. L’immagine ed il modo di comunicare devono essere riconoscibili tra i competitor e soprattutto coordinati tra i vari mezzi e strumenti di comunicazione, a partire dai social network.

Per iscriversi, avere informazioni o ricevere il programma, contattare CNA Imperia ai seguenti recapiti telefonici 0184/500309 – 339/6520493 – 347/29145873 oppure scrivere a segreteria@im.cna.it