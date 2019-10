A Sanremo si sono svolti ieri e stamattina due sopralluoghi in strada Senatore Ernesto Marsaglia, poco sotto Borello, all’altezza del tratto chiuso venerdì scorso per motivi di sicurezza.

Il sopralluogo di oggi, a cui hanno preso parte l’assessore con delega alle scuole Costanza Pireri, il dirigente del settore lavori pubblici, gli uffici tecnici comunali, ingegneri, geologi, progettisti, Polizia Municipale, RT, Amaie Energia e la ditta incaricata di concludere i lavori, ha dato esiti positivi rispetto agli auspici dell’Amministrazione comunale e dei residenti.

La prima notizia positiva è che già da domani, martedì 22 ottobre, sarà aperto un passaggio pedonale in sicurezza. Il collegamento pedonale consentirà il transito ai residenti, anche per l’eventuale raggiungimento di mezzi propri nella parte a valle dell’interruzione o dei pullman di linea RT, che proseguiranno il loro servizio fino a Pian della Castagna, mantenendo gli stessi orari di sempre.

Ma l’apertura di un passaggio pedonale in sicurezza è particolarmente importante anche perché consentirà ai genitori di portare i bambini allo scuolabus, che partirà da poche decine di metri dopo il tratto interrotto.

Il servizio scuolabus, che era stato sospeso venerdì, sarà ripristinato già da domani e osserverà i consueti orari:

ore 7.25 partenza scuole medie

ore 8.10 partenza scuole materne e ed elementari

ore 13.20 rientro scuole medie

ore 14.20 rientro scuole medie

ore 16.15 rientro scuole materne ed elementari

L’altra notizia particolarmente rilevante emersa dal sopralluogo riguarda i tempi tecnici per la riapertura al transito veicolare del tratto chiuso venerdì scorso per motivi di sicurezza.

Infatti, se inizialmente si era pensato ad almeno 45 giorni di lavoro prima di poter riaprire al transito la strada, oggi le indicazioni emerse dal confronto tra gli ingegneri, gli uffici tecnici comunali e la ditta incaricata, sono molto più confortanti.

Venerdì la ditta incaricata, “Servizi e Costruzioni srl” di Altare, inizierà i lavori di messa in sicurezza del tratto in questione ed è previsto che la strada potrà essere riaperta al transito veicolare al massimo entro la fine della prossima settimana.

Un aggiornamento più puntuale verrà comunque fornito nel fine settimana, dopo che la ditta incaricata avrà iniziato i lavori di messa in sicurezza.

“E’ stato un sopralluogo molto proficuo – ha commentato l’assessore Pireri – perché la riapertura di un passaggio pedonale in sicurezza permetterà già da domani la ripresa del servizio scuolabus, che è fondamentale. Per molti residenti è un aspetto positivo anche perché consentirà loro di raggiungere un mezzo proprio oltre il tratto interrotto, accorciando così di molto i tempi di percorrenza e permettendo di evitare il giro lungo da strada Monte Ortigara, senz’altro molto disagevole. Il tutto in attesa della riapertura al traffico veicolare, sui cui oggi sono emerse indicazioni molto positive rispetto alle previsioni iniziali”.

Si specifica che il servizio di raccolta rifiuti continuerà ad essere garantito da Amaie Energia.

L’ufficio viabilità del comune di Sanremo, inoltre, ha predisposto già dalla giornata di sabato un’intensificazione di interventi su strada Monte Ortigara con pulizia, segnaletiche e riparazioni di alcune buche.