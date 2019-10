Venerdì scorso, per la prima volta, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Coldirodi hanno sperimentato lo “zero waste friday “, ovvero il venerdì senza imballaggi. Gli alunni, con la preziosa collaborazione delle loro famiglie, hanno portato a scuola solo merende senza imballaggio, trasportandole in contenitori lavabili e riutilizzabili. Questa iniziativa fa parte del più ampio progetto “Coldirodi Plastic Free”, finalizzato a rendere gli alunni sempre più consapevoli delle ricadute che i loro gesti hanno sull’ambiente.”È stato interessante vedere i ragazzi che consumavano panini, torte e frutta, invece delle solite merendine confezionate: un bel vantaggio per la salute, l’ambiente e il portafoglio” commenta uno degli insegnanti. I venerdì “zero waste” si ripeteranno per tutto l’anno scolastico.

