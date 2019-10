A Sanremo la strada per San Romolo è interrotta nel tratto che ha ceduto tra le località Pian della Castagna e Scogli Rossi. Il Comune per aggirare l’interruzione sta pensando di allestire un servizio navetta, con un mezzo che viaggi a monte della frana, e l’altro tra Sanremo e pian della Castagna e trasportare i passeggeri attraverso un percorso protetto, tracciando magari una breve pista nel bosco. Per i residenti si prospetta un periodo di forti disagi anche perché bus di linea e scuolabus sono al momento cancellati, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati