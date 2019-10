Molto pubblico nonostante l’allerta meteo e grandi apprezzamenti per il IX Concerto di San Romolo (da un’idea di Freddy Colt), andato in scena domenica al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Organizzato dalla Associazione Sanremo Lirica, in collaborazione con il Circolo Ligustico Arte e Ambiente, e con il patrocinio della Famija Sanremasca, della Consulta Ligure e del Comune di Sanremo, il concerto di San Romolo ha proposto celebri arie e sinfonie d’Opera, con i solisti Fiorella Di Luca (soprano), Teresa Romano (soprano) e Dario Prola (tenore), e con l’Orchestra Sanremo Lirica.

