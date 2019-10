A Sanremo le forza dell’ordine sono sulle tracce di una banda, composto da almeno tre persone, che ha preso gli acquirenti del centro commerciale “The Mall” in Valle Armea. Nel giro di pochi giorni due clienti sono stati pedinati e derubati subito dopo lo shopping. Nelle auto dei clienti presi di mira dai ladri sono state rubate borse di Gucci e capi di abbigliamento appena comprati a “The Mall”, per un bottino dell’ordine di diverse migliaia di euro, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

