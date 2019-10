Anche i premi del concorso internazionale sono importanti: un montepremi di 5.000 euro che oltre alle borse di studio per i vincitori del Concorso comprende anche la produzione e la registrazione di un disco a Milano e la distribuzione internazionale a cura della casa discografica ETS CORDES RECORDS e Giovanni Valle Editore e concerti come solisti.

Creato nel 2015 da un’idea del chitarrista di fama mondiale, il M° Diego Campagna, che ne cura la Direzione Artistica e l’organizzazione, ha reso Sanremo ed il suo Casinò luoghi mitici nel mondo della chitarra. Alcuni tra i più grandi chitarristi del pianeta, provenienti da tutto il mondo, calcheranno anche quest’anno il palco del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, insieme a tanti giovani provenienti da tutto il mondo per assistere ai concerti, alle mostre dedicate, per partecipare al concorso chitarristico internazionale associato al Festival e prendere parte alle masterclasses tenute dai grandi Maestri.

Il Festival chitarristico internazionale e concorso chitarristico internazionale «Città di Sanremo», «Sanremo International Guitar Festival & Competition» giunge quest’anno alla V edizione. Grazie al livello artistico dei musicisti partecipanti è già diventato il più importante festival dedicato alla chitarra in Italia e in Europa, tra i più importanti al mondo.