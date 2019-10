È stato trovato senza vita il fungaiolo disperso a Fontanigorda, in provincia di Genova. L’uomo, Daniele Molinari, 54enne di Ponte dell’Olio (Piacenza), è stato trovato da un altro cercatore di funghi stamani nel bosco nella zona chiamata Lago du Bettin. La morte sarebbe stata causata da una caduta in un burrone. Per il recupero della salma oltre ai vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti Soccorso Alpino e Carabinieri.



