Enrica Penco, imperiese mancata a 62 anni, ha deciso di lasciare tutti i suoi averi, tra cui la storica villa di famiglia in una delle zone più panoramiche di Porto Maurizio, all’amica veterinaria di Diano Castello che negli ultimi anni aveva curato i suoi amati gatti, una cinquantina di randagi, malati e sofferento. La Penco (figlia di Antonio, storico procuratore capo ad Imperia) nel testamento ha nominato erede della villa di tre piani in via Petrarca, così come di un costoso guardaroba, la dottoressa Alessia Muraglia, come riporta Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

Correlati